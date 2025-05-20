В столице пройдет многоуровневое обучение для будущих предпринимателей

В рамках Московской недели предпринимательства для москвичей, только планирующих открыть свое дело, проведут многоуровневое обучение. Участники узнают, как выбрать подходящую нишу, продвигать продукт и управлять бизнесом, а главное – как избежать ошибок на старте и преодолеть страхи.

Образовательная программа ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса. Также стартует онлайн-курс "Запуск бизнеса", который включает три вебинара – они пройдут 30 мая, 2 и 4 июня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.