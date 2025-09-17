Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 12:10

Общество

"Новости дня": школьники узнают об освоении Арктики по архивным документам

В Главархиве Москвы стартовал третий сезон проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Школьники и студенты колледжей смогут познакомиться с историей освоения Арктики через подлинные материалы.

В новом сезоне проекта участники также узнают об истории космонавтики, воздухоплавания и астрономии. Для этого им предстоит пройти конкурсный отбор – написать эссе. Авторов лучших работ пригласят в Главархив.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
