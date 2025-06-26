Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июня, 07:30

Общество

Минздрав предложил не допускать к работе выпускников медвузов без стажа в госклиниках

Минздрав предложил не допускать к работе выпускников медвузов без стажа в госклиниках

Для российских и белорусских школ создадут единый учебник по истории

Высшее образование подорожало в столичных вузах

Собянин: московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов

Собянин сообщил о скором открытии новой школы на Складочной улице

Кабмин РФ может повысить стипендии студентов до прожиточного минимума

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Российский университет транспорта начал принимать документы на поступление

Приемная кампания в вузы стартовала в России

Минздрав РФ выступил с инициативой не допускать выпускников-медиков к работе без стажа в государственных клиниках.

Кроме того, ведомство представило новую версию законопроекта, который касается студентов вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. Чиновники предлагают сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации. Без нее медики и фармацевты не имеют права на работу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиемедицинаобществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика