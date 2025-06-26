Минздрав предложил не допускать к работе выпускников медвузов без стажа в госклиниках

Минздрав РФ выступил с инициативой не допускать выпускников-медиков к работе без стажа в государственных клиниках.

Кроме того, ведомство представило новую версию законопроекта, который касается студентов вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. Чиновники предлагают сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации. Без нее медики и фармацевты не имеют права на работу.

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