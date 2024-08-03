"Мой район. Новости": жителям столицы покажут производство лифтов в Щербинке

Жителям столицы покажут производство лифтов. В рамках нового сезона проекта "Открой#Моспром" пройдут бесплатные экскурсии на заводе в Щербинке.

Посетители увидят процесс сборки разных видов подъемного механизма: пассажирского, грузового, панорамного и кабин со встроенной системой дезинфекции. Всего для жителей свои двери откроют почти 20 предприятий города.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

