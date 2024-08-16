Собянин: реконструкция Алтуфьевской развязки на МКАД завершится осенью

В столице завершается реконструкция Алтуфьевской развязки на МКАД. Ее планируется сдать осенью, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Измененная развязка позволит увеличить пропускную способность северного участка МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, а также поможет разгрузить прилегающую к ним улично-дорожную сеть. В результате будет улучшена транспортная доступность московских районов Лианозово, Бибирево и подмосковного округа Мытищи, где проживают 550 тысяч человек.

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