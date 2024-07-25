Более 75% соцобъектов Москвы подготовлено к новому отопительному сезону

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 75% московских социальных объектов подготовили к новому отопительному сезону. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра Петр Бирюков отметил, что именно за соцобъектами сохраняется приоритет в подаче тепла. По его словам, речь идет о медучреждениях, школах и детских садах.

"В настоящее время полностью подготовлено более 6,4 тысячи таких объектов", – уточнил он.

Так, закончены подготовительные работы на более чем 4,5 тысячи объектов образования, здравоохранения – свыше 1,1 тысячи, культуры – 422 и спорта – 218.

Сейчас к отопительному сезону готовят объекты ЖКХ, жилые дома, административные здания и оставшиеся соцобъекты.

Специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей. Сотрудники ПАО "МОЭК" проверят 18 тысяч километров трубопроводов и в случае необходимости проведут ремонт на уязвимых участках.

Всего на сегодняшний день готово более 74 тысяч объектов, 34 тысячи из которых – это жилые дома. Подготовка будет полностью завершена до 25 августа.

В Москве заменят системы отопления в 812 многоквартирных домах в рамках реализации программы капремонта жилого фонда в 2024 году. Специалисты меняют все изношенные трубопроводы, опорные конструкции, задвижки, разные соединительные элементы, отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования.