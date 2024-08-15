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15 августа, 11:30

Общество

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону

Эпидемиологическая ситуация в Москве соответствует сезону

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Эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Среди заболевших есть и пациенты с ОРВИ, но главным образом – с коронавирусом.

По словам заммэра, коронавирус стал привычным сезонным заболеванием. Ракова также отметила, что в Москве выстроили систему мониторинга структуры заболеваемости, которая позволяет делать прогнозы и проводить ежедневный анализ ситуации. Благодаря этому специалисты видят полное распределение всех штаммов и отслеживают появление новых видов вирусов.

На данный момент самым распространенным штаммом коронавируса является FLiRT. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
обществогородвидеоСтанислав Кулик
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