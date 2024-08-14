Синоптик Вильфанд пообещал москвичам до 6 градусов ночью 15 и 16 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура ночью в Москве в четверг и пятницу, 15 и 16 августа, составит от 6 до 11 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Это холодно, ночи прохладные. Связано это с тем, что воздух северо-западный, а облаков нет, но зато днем солнце прогревает подстилающую поверхность", – цитирует его ТАСС.

По информации синоптика, днем в столице будет от 21 до 23 градусов. Осадков в это время не ожидается, также как и сильной облачности. По утрам в городе будет примерно 15–16 градусов, что ниже нормы.



По версии других синоптиков, Москву ожидает потепление до 28 градусов днем, это может произойти уже 18 августа. Осадков также не обещают, зато с 18-го по 19-е число термометры будут показывать значения на порядка 2 градуса выше нормы.

