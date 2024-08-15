Столичные археологи обнаружили около 10 тысяч артефактов с начала года

С начала этого года в недрах Москвы археологи обнаружили около 10 тысяч артефактов, а начиная с 2014 года – более 100 тысяч.

Исторический пласт в столице находится на глубине от 0,5 до 10 метров в районе Кремля. Чаще ценные вещи специалисты обнаруживают в пределах ТТК. Например, в 2015 году при благоустройстве парка "Зарядье" рабочие обнаружили фрагменты трех ярусов деревянной мостовой и срубов домов.

Сохранились и остатки стены Белого Города на современной Хохловской площади – теперь это археологический парк под открытым небом. В 2007 году при строительстве торгового центра на артефакт нашли строители. Тогда находка стала камнем преткновения и работы остановили. Десять лет котлован стоял заброшенным, пока в 2017 году большинство москвичей на портале "Активный гражданин" проголосовали за реставрацию древних фрагментов.

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