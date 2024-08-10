10 августа, 21:25Город
До конца 2025 года в ТиНАО должны появиться 42 новых образовательных учреждения
До конца следующего года в ТиНАО должны появиться 42 новых образовательных учреждения: двадцать один детский сад и столько же школ. Об этом рассказал Сергей Собянин.
При этом мэр подчеркнул, что в детских садах создадут все условия для развития детей. Акцент там будет сделан на современное техническое оснащение, а также на функциональность и комплексную безопасность. В школах организуют комфортные кабинеты и аудитории, а также пространства для музыкальных занятий, физкультурные залы и открытые спортивные площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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