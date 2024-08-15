Строительство монолитных конструкций на станции "Академическая" завершено на треть

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство монолитных конструкций на станции "Академическая" Троицкой линии метро завершено на треть – специалисты уложили свыше 14 тысяч кубических метров бетона, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на участке завершаются земляные работы. В данный момент специалисты разработали уже свыше 170 тысяч кубометров грунта.

Также одновременно работы идут на двух притоннельных сооружениях ветки, которые находятся между "Академической" и соседней с ней станцией "Вавиловская", – на водоотливной установке и в вентиляционной шахте. Для установки проходки их стволов использовали стволопроходческий комплекс "Валентина".

В свою очередь, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что этап водоотливной установки предполагает начало активной фазы замораживания грунтов для дальнейшего соединения ствола с пройденным тоннелем горным способом.

"На вентиляционной шахте грунты уже заморожены, сейчас ведется сооружение сбоек вентствола и метротоннеля", – отметил Загрутдинов.

Строительные работы в метро считаются одними из самых и технически сложных. Кроме того, подземные работы обычно ведутся в сложных грунтах и в условиях плотной городской застройки.

Председатель комитета государственного строительного надзора города Антон Слободчиков подчеркнул, что инспекторы комитета контролируют каждый этап сооружения. Они проверяют соответствие выполненных работ, применяемых материалов, а также организацию производственного процесса и проведение строителями мониторинга состояния наземных сооружений вблизи стройплощадок.

За весь период строительства участка Троицкой линии, в состав которого входит станция "Академическая", состоялось девять выездных проверок.

Между тем строители начали сборку металлоконструкций схода на платформу на вокзале Беговая. Сейчас строители ведут монолитные работы на восточном вестибюле. В целом реконструкция остановки выполнена на одну треть.

Общая длина платформы составит 275 метров. Здесь будут останавливаться поезда МЦД-1 и МЦД-4. Сходы из вестибюля оборудуют эскалаторами и лифтами, а надземный выход интегрируют с существующим проходом на станцию "Беговая" столичного метро.