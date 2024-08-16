Катанию на серфе можно обучиться на фестивале "Москва 2030" в парке "Музеон"

На фестивале "Москва 2030" в парке "Музеон" оборудовали два бассейна: взрослый и детский. В них любой желающий может обучиться серфингу на искусственной волне. Для посещения необходима предварительная регистрация.

Кроме того, там проходит реконструкция съемок фильма "Берегись автомобиля". На ней используют ту самую "Волгу", на которой персонаж Юрий Деточкин пытался скрыться от инспекторов ГАИ.

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