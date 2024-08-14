14 августа, 17:30Транспорт
"Мой район. Новости": новый съезд на Ленинградском шоссе ускорил движение автомобилей
Новый съезд на Ленинградском шоссе ускорил движение для автомобилей. Кроме того, на оживленной магистрали сделали переразметку, благодаря которой водители могут через разворот сразу проехать в сторону области без заезда на мост Победы.
Теперь количество машин, съезжающих по старому маршруту, стало меньше на тысячу в сутки. Скорость трафика на дублере выросла на 12%, а время в пути сократилось на две минуты.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".