Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 17:30

Транспорт

"Мой район. Новости": новый съезд на Ленинградском шоссе ускорил движение автомобилей

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Новый съезд на Ленинградском шоссе ускорил движение для автомобилей. Кроме того, на оживленной магистрали сделали переразметку, благодаря которой водители могут через разворот сразу проехать в сторону области без заезда на мост Победы.

Теперь количество машин, съезжающих по старому маршруту, стало меньше на тысячу в сутки. Скорость трафика на дублере выросла на 12%, а время в пути сократилось на две минуты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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