Подземный вестибюль появится на станции Царицыно МЦД-2

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Подземный вестибюль возведут и еще две платформы отремонтируют в рамках реконструкции станции Царицыно второго Московского центрального диаметра (МЦД-2).

На данный момент осуществляются монолитные работы по организации выходов из вестибюлей № 3 и 4, а также продолжается строительство перекрытия в тоннеле. Сейчас готовность объекта оценивается на 23%, уточнил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

После реконструкции станции у жителей районов Царицыно и Бирюлево Восточное появится современная транспортная инфраструктура. Кроме того, для пассажиров объединят станцию Царицыно МЦД-2 с одноименной станцией метро и сделают проход к музею-заповеднику "Царицыно".

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что станция Царицыно является одной из крупнейших на втором Московском центральном диаметре по пассажиропотоку. Так, ею каждый день пользуются свыше 30 тысяч пассажиров, а некоторые с помощью нее пересаживаются на Замоскворецкую линию метро.

Сейчас пассажиры для пересадки перемещаются по улице, однако в дальнейшем эта пересадка станет удобнее, так как специалисты организуют для этого подземный переход. Таким образом, станция Царицыно МЦД-2 станет городским вокзалом.

22 июля вторую платформу на станции Царицыно МЦД-2 закрыли для посадки и высадки пассажиров, которые следуют в Москву, до 12 августа. Во время закрытия станции Царицыно сотрудники РЖД строили платформу и пешеходный мост.

