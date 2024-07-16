Вторая платформа на станции Царицыно МЦД-2 будет закрыта с 22 июля по 12 августа

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Вторая платформа на станции Царицыно МЦД-2 закроется для посадки и высадки пассажиров, которые следуют в Москву, на период с 22 июля по 12 августа, передает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, поезда из Подольска в Нахабино продолжат курсировать без остановки на станции Царицыно. Интервалы движения останутся без изменений.

В ведомстве рекомендовали пассажирам добираться до центра города со станций Покровское или Красный Строитель. При этом поезда из Нахабина будут курсировать в привычном режиме без пропуска остановок на станции Царицыно.

Также до центра можно доехать с пересадкой на других станциях: Новохохловская, Печатники, Текстильщики МЦД-2 и Курская (пересадка на одноименные станции МЦД-4, Кольцевой, Арбатско-Покровской линий и "Чкаловскую" Люблинско-Дмитровской линии).

В департаменте уточнили, что для жителей Царицына одноименная станция метро Замоскворецкой линии и наземный городской транспорт продолжат работу в прежнем режиме.

До Царицына из области можно доехать на поездах, у которых Царицыно – конечная станция. В утренний час пик добавлено два состава по маршруту от Подольска до Царицына с отправлением в 07:07 и 08:25. Кроме того, со станции Курьяново пассажиры могут пересесть на поезд в обратную сторону. Поезда в Царицыно со стороны центра проследуют в прежнем режиме.

В Дептрансе добавили, что на время закрытия станции Царицыно сотрудники РЖД будут строить платформу и пешеходный мост. После завершения строительства пассажиры смогут пользоваться временной инфраструктурой для посадки и высадки в поезда в сторону центра.

В будущем на станции Царицыно МЦД-2 сформируют московский городской вокзал с комфортной пересадкой на метро. Таким образом, не нужно будет выходить на улицу. Также появится новый подземный переход между платформами и вестибюлями, его обеспечат эскалаторами и лифтами. Строительство планируется закончить до конца 2025 года.

Ранее стало известно об изменении графика движения некоторых пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги с 16 июля. Это связано с заменой стрелочных переводов на станциях Голутвин и Люберцы-1. На Голутвине технологические окна назначены на 16–17 июля с 01:40 до 12:00 на участке третьего главного пути.