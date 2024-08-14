Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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14 августа, 07:30

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Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

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Троицкая линия метро станет одной из самых протяженных веток подземки. О перспективах развития скоростного городского транспорта в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, станция "Университет Дружбы Народов" готова на 97%. В подземном вестибюле и соседнем переходе уже смонтированы два мозаичных панно, посвященных международному сотрудничеству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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