Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Троицкая линия метро станет одной из самых протяженных веток подземки. О перспективах развития скоростного городского транспорта в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, станция "Университет Дружбы Народов" готова на 97%. В подземном вестибюле и соседнем переходе уже смонтированы два мозаичных панно, посвященных международному сотрудничеству.

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