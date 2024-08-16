Реконструкцию съемок фильма "Берегись автомобиля" организовали в парке "Музеон"

В парке "Музеон" в рамках фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" решили воссоздать съемочный процесс на площадке советского фильма "Берегись автомобиля". Специально для этого туда привезли ту самую "Волгу", на которой герой Юрий Деточкин пытался скрыться от инспекторов ГАИ.

Посетителям площадки предлагают окунуться в съемочный процесс и предоставляют шанс увидеть себя на экране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.