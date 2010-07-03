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Фото: sadbaumana.ru
Сразу несколько фестивалей проходят в столице в субботу, 13 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Некоторые из них будут идти два дня.
Например, сразу на четырех площадках в 11:00 стартовал "Чистопрудный Fest". Во дворе библиотеки имени Ф.М. Достоевского проходят "Басманные посиделки", а на Покровском бульваре – прогулки с историческими личностями.
Еще две площадки – Хохловская площадь и культурный центр "Новослободский". Там организованы концерты и выставки под открытым небом, рассказы о городе и его жителях, лекции, документальные короткометражки и встречи с современными художниками.
А саду имени Баумана проходит фестиваль Breed’s Day. Там представлены более 40 популярных и редких пород кошек и собак. В программу вошли лекции для владельцев домашних животных, танцы с собаками, соревнования по аджилити, флайболу, дог-фрисби и трайболу. Также запланированы выступления музыкантов и увлекательный квест.
На животных можно посмотреть и на фестивале "Большой рекорд маленьких собак" в "Сокольниках". Более 400 хозяев и их маленьких питомцев собрались на площадке "Веранда танцев", чтобы установить мировой рекорд в номинации "Крупнейшая фотосессия собак".
На территории Artplay проходит Urban Vegan Fest. В нем участвуют вегетарианцы, зоозашитники и любители животных, окружающей среды. Запланированы воркшопы, мастер-классы, лекции и концерты.
В Марьине проходит фестиваль Nordic-health, посвященный скандинавской ходьбе. Любителей этого вида спорта ждут две соревновательные дистанции – пять и десять километров. Также состоятся массовый старт и командная эстафета.
Сад "Эрмитаж" в субботу превратился в огромную театральную площадку. Здесь пройдут различные выступления и мастер-классы от артистов и театральных цехов, а также благотворительный театральный велозаезд "ТеатРалли".
В Культурном центре ЗИЛ 14 сентября проходит второй фестиваль крафтовых производств и DIY-культуры Antifactory. Здесь собрались творческие предприниматели, ремесленники, конструкторы, инженеры, художники, независимые артисты и все, кто связывает свою деятельность с крафтовой культурой.
Гостей фестиваля ждут мастер-классы по созданию парфюма, плетению ловцов снов, рисованию спиртными чернилами и в технике жидкого акрила, уроки по работе на гончарном круге и с трафаретной печатью. Также гости фестиваля смогут сделать деревянное панно в форме сердца из геометрической мозаики. Собранные на занятии средства пойдут на благотворительность.
"Душевная осень" проходит в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Здесь до восьми вечера будут выступать десятки исполнителей из Москвы и регионов. Специальные гости из Германии исполнят композиции в жанре шансона.
Масштабный фестиваль китайской культуры проходит на ВДНХ. Гостей фестиваля до 22:00 ждут лекции, мастер-классы, музыка и вкусная еда.
Ранее в четырех столичных парках департамента культуры прошел экологический забег – плоггинг. Участники пробежали трусцой 20 километров и собрали по пути мусор. Трасса прошла по территориям парков "Кузьминки", "Борисовские пруды", 850-летия Москвы, а также музея-заповедника "Царицыно".
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