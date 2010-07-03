Фестиваль циркового искусства стартует в Москве

Фестиваль циркового искусства стартует в столице 14 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он посвящен столетию со дня, когда все цирки страны стали государственными.
В течение двух дней на московских бульварах со своими лучшими номерами выступят артисты разных цирковых жанров. Это воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады, мимы, фокусники и иллюзионисты.
Гостей праздника ждут также мастер-классы, встречи с артистами, грим-мастерские. Кроме того, их будут угощать лакомствами, которые с детства ассоциируются с посещением цирка.
Фестивальные площадки расположатся на следующих бульварах: Яузский, Покровский, Чистопродулный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский.
26 августа 1919 года был подписан декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки в России стали государственными. События, посвященные этой важной дате, осенью пройдут по всей стране: в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи, Воронеже, Кисловодске и других городах.
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