Фестиваль циркового искусства стартует в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Фестиваль циркового искусства стартует в столице 14 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Он посвящен столетию со дня, когда все цирки страны стали государственными.

В течение двух дней на московских бульварах со своими лучшими номерами выступят артисты разных цирковых жанров. Это воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, мастера клоунады, мимы, фокусники и иллюзионисты.

Гостей праздника ждут также мастер-классы, встречи с артистами, грим-мастерские. Кроме того, их будут угощать лакомствами, которые с детства ассоциируются с посещением цирка.

Фестивальные площадки расположатся на следующих бульварах: Яузский, Покровский, Чистопродулный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной, Тверской, Никитский и Гоголевский.

26 августа 1919 года был подписан декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки в России стали государственными. События, посвященные этой важной дате, осенью пройдут по всей стране: в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи, Воронеже, Кисловодске и других городах.