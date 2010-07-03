Москвичей пригласили на фестиваль циркового искусства

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Фестиваль циркового искусства пройдет на московских бульварах 14 и 15 сентября. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании президиума правительства Москвы. Фестиваль приурочен к 100-летию отечественного государственного цирка.
Воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы и клоуны выступят на десяти площадках в центре столицы. Как для юных, так и для взрослых гостей проведут более 50 различных мастер-классов. Все желающие смогут освоить основы циркового искусства и магии. Их также научат жонглировать и создавать арт-объекты из воздушных шаров.
Посетители фестиваля не только увидят шоу мыльных пузырей и выступления артистов уличного театра, но и побывают в зеркальном лабиринте, комнате страха и воображариуме. Шоу "Чокнутый профессор" позволит погрузиться в мир науки, а любителей животных будут ждать в особой фотозоне "Мини-зоопарк".
На площадках фестиваля гости смогут попрыгать на батутах и в надувных городках, а также полакомиться леденцами и сладкой ватой, которые для многих неразрывно связаны с посещением цирка. Кроме того, для детей организуют специальные гонки на самокатах или беговелах, катания на пони.
16 сентября юбилейную программу продолжит грандиозное гала-шоу в Цирке Никулина на Цветном бульваре. Там на манеж выйдут легенды советского и российского цирка.
Помимо Москвы, праздничные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Сочи, Воронеже, Кисловодске и других российских городах. Организатором фестиваля стал "Росгосцирк", который известен как самая крупная цирковая компания в мире. Сейчас он объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито. В компании работает около 4,5 тысячи сотрудников.
Сто лет назад – 26 августа 1919 года – был подписан декрет Совета народных комиссаров РСФСР "Об объединении театрального дела". Согласно этому документу, цирки в стране стали государственными. В 1927 году в столице открыли Государственное училище циркового и эстрадного искусства.
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