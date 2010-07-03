Рекорды и голографическое шоу: как пройдет цирковой фестиваль

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На Бульварном кольце 14 и 15 сентября пройдет фестиваль циркового искусства – зрителям покажут уникальные трюки и голографическое шоу, а также проведут мастер-классы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В самом начале Тверского бульвара пройдет выступление цирка "Эволюция", в котором примут участие многие известные мастера, например, Антон Монастырский, Константин Муравьев, Кэти Доннерт, Людивин Фюрнон и братья Сали.
Также посетителям покажут голографическое шоу с проекциями животных, представление будет чередоваться с эффектными номерами кордебалета.
Вместе с тем на первый день фестиваля запланирован Большой цирковой марафон. Начнется он с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Кроме того, будут организованы тематические уроки для детей, мастер-классы по цирковому искусству, показы фокусов и выставка работ современных художников.
В воскресенье артисты попробуют установить несколько новых рекордов России. Например, Олег Кольвах в течение 10 минут будет исполнять танец на пилоне, который подвесят к крану, а Диана Бутан будет держать лук ногами, балансируя на тростях с закрытыми глазами, и постарается выбить мишень в виде воздушного шарика с расстояния трех метров.
Олеся Андреева за час поместит 60 человек в гигантский мыльный пузырь, Марина Кигелева согнет 30 сковородок за пять минут, а собака под руководством дрессировщиков Сергея и Дианы Рубцовых проедет на скейтборде 10 метров и по пути преодолеет два барьера.
Завершит серию "самый добрый рекорд" на Тверском бульваре более 550 участников, взявшись за руки, будут передавать улыбки от человека к человеку, поворачивая голову, чтобы получился длинный смайлик. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте "Росгосцирка".
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