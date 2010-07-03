В Москве устроят фестиваль в честь Олега Табакова

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице 15 сентября начнется фестиваль "Атом Солнца", посвященный актеру и режиссеру Олегу Табакову, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Зрители увидят спектакли учеников артиста, а также постановки, в которых они заняты. Участвовать будут Театр на Таганке, МХТ имени Чехова, Московский Губернский театр и Театр Наций, организатором выступит Театр Олега Табакова. Его худрук Владимир Машков выразил надежду на то, что мероприятие станет регулярным. Он также подчеркнул, что главная задача смотра – передать дело Табакова следующему поколению.
Так, в Театре наций покажут спектакли "Рассказы Шукшина" и "Иванов", в обеих постановках сыграет художественный руководитель Евгений Миронов. Сам он рассказал, что зрителям будет интересно увидеть, какое количество разных артистов сумел объединить один человек.
В Губернском театре поставят "Сон разума", режиссером и исполнителем главной роли выступит Сергей Безруков. Он же представит новую версию спектакля Олега Табакова "На всякого мудреца довольно простоты". По словам Безрукова, новый спектакль сделают максимально похожим на оригинал, а роль Глумова сыграет выпускник Московской театральной школы Олега Табакова Денис Нурулин.
Театр на Таганке покажет "Чайку 73458" по пьесе Чехова от литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса. Директор театра Ирина Апексимова рассказала, что цифра 73458 означает номер постановки этой пьесы в мире.
В самом Театре Олега Табакова гости смогут посмотреть "Ревизора" Сергея Газарова и возобновленную "Матросскую тишину".
Также на фестивале устроят профессиональные мастер-классы для студентов профильных вузов. Занятия будут вести Сергей Безруков, Евгений Миронов, Марина Зудина, Андрей Смоляков, Евдокия Германова и Владимир Машков. Кроме того, запланирован открытый круглый стол "Метод Табакова" с участием театроведов.
Завершится фестиваль в декабре.
Олег Табаков – актер, режиссер, педагог, один из основателей театра "Современник", руководитель театра "Табакерка" и МХТ, народный артист СССР, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он умер в Москве 12 марта 2018 года после продолжительной болезни в возрасте 82 лет, похоронен на Новодевичьем кладбище.
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