Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На ВДНХ завершился фестиваль "Ритм моего города" – с 7 августа по 8 сентября там провели пять тематических недель, посвященных различным направлениям современной уличной культуры: Street Art, Street Sport, Street Style, Street Dance и Street Music.
Как рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", всего на фестивале побывали 200 тысяч гостей: для них устроили 20 спектаклей и перформансов и более 20 танцевальных шоукейсов, а также более 100 лекций, дискуссий и мастер-классов.
Так, посетители увидели премьеры перформансов Юрия Квятковского, Алексея Чернова и "Фристал-Мастерской", конкурс рэп-исполнителей и чемпионат России по диджеингу. Каждый вечер устраивали свою музыкальную программу: на главной сцене выступили более 120 артистов и 50 диджеев. Завершил фестиваль концерт американской хип-хоп звезды Xzibit.
Кроме того, были обустроены HIP-HOP лаборатория, где проводились мастер-классы по различным техникам граффити, спортивная зона с открытыми тренировками и турнирами, а также воркшопы по кастомизации велосипедов, скейтбордов и самокатов. Также можно было посетить лекции о взаимоотношениях моды и экологии, специальный fashion-показ и дискуссии с участием звездных Instagram- и YouTube-блогеров.
При этом взрослым и детям предложили освоить модные танцевальные направления, а также поучаствовать в мастер-классах по фристайлу, баттл рэпу, эмсиингу, битбоксу, скретчингу и битмэйкингу.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: