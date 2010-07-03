Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ВДНХ завершился фестиваль "Ритм моего города" – с 7 августа по 8 сентября там провели пять тематических недель, посвященных различным направлениям современной уличной культуры: Street Art, Street Sport, Street Style, Street Dance и Street Music.

Как рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", всего на фестивале побывали 200 тысяч гостей: для них устроили 20 спектаклей и перформансов и более 20 танцевальных шоукейсов, а также более 100 лекций, дискуссий и мастер-классов.

Так, посетители увидели премьеры перформансов Юрия Квятковского, Алексея Чернова и "Фристал-Мастерской", конкурс рэп-исполнителей и чемпионат России по диджеингу. Каждый вечер устраивали свою музыкальную программу: на главной сцене выступили более 120 артистов и 50 диджеев. Завершил фестиваль концерт американской хип-хоп звезды Xzibit.

Кроме того, были обустроены HIP-HOP лаборатория, где проводились мастер-классы по различным техникам граффити, спортивная зона с открытыми тренировками и турнирами, а также воркшопы по кастомизации велосипедов, скейтбордов и самокатов. Также можно было посетить лекции о взаимоотношениях моды и экологии, специальный fashion-показ и дискуссии с участием звездных Instagram- и YouTube-блогеров.

При этом взрослым и детям предложили освоить модные танцевальные направления, а также поучаствовать в мастер-классах по фристайлу, баттл рэпу, эмсиингу, битбоксу, скретчингу и битмэйкингу.