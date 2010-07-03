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20:30

Собянин пригласил на фестиваль "Круг света"

мэр Москвы Сергей Собянин фестивали

20:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль "Круг света". Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

"Приглашаю всех на самый фееричный московский фестиваль "Круг света". Потрясающие звук, свет, спецэффекты – здесь все самое передовое в мире", – отметил мэр.

Собянин отметил, что в этом году подготовлено девять площадок, в том числе новые: Политехнический музей и Проспект Сахарова.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 20 сентября с 20:30 до 21:30 на Гребном канале. Там зрители увидят мультимедийный световой мюзикл "Семь нот" – семь ярких жизненных историй о человеческих переживаниях.

Церемония завершится 15-минутным фейерверком. Повторно представление пройдет 21 и 22 сентября с 19:45 до 21:30.

Сам фестиваль продлится с 20 по 24 сентября. Подробная информация о площадках и мероприятиях IX Московского международного фестиваля "Круг света" опубликована на сайте.

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