Собянин пригласил на фестиваль "Круг света"

Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль "Круг света". Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".
"Приглашаю всех на самый фееричный московский фестиваль "Круг света". Потрясающие звук, свет, спецэффекты – здесь все самое передовое в мире", – отметил мэр.
Собянин отметил, что в этом году подготовлено девять площадок, в том числе новые: Политехнический музей и Проспект Сахарова.
Торжественное открытие фестиваля пройдет 20 сентября с 20:30 до 21:30 на Гребном канале. Там зрители увидят мультимедийный световой мюзикл "Семь нот" – семь ярких жизненных историй о человеческих переживаниях.
Церемония завершится 15-минутным фейерверком. Повторно представление пройдет 21 и 22 сентября с 19:45 до 21:30.
Сам фестиваль продлится с 20 по 24 сентября. Подробная информация о площадках и мероприятиях IX Московского международного фестиваля "Круг света" опубликована на сайте.
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