Москва 24 расскажет о программе фестиваля "Круг света"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 20 по 24 сентября на восьми площадках.

В пресс-конференции примут участие:



заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Федор Смуглин;

заместитель директора Государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника "Коломенское" Ирина Кузнецова;

заместитель генерального директора по маркетингу Политехнического музея Иван Ершов;

президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева;

куратор международного конкурса "Арт Вижн" Татьяна Попова;

креативные директора коммуникационной группы LBL Вячеслав Гаврилов и Владимир Демехин.

Смотрите трансляцию 11 сентября в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.