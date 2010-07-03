Политехнический музей и проспект Сахарова станут новыми площадками фестиваля "Круг света"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках. Об этом на заседании президиума правительства Москвы рассказал заммэра Александр Горбенко.

Впервые площадками фестиваля станут проспект Академика Сахарова и Политехнический музей.

Открытие фестиваля состоится 20 сентября на Гребном канале. В световом мюзикле "Семь нот" расскажут несколько историй о человеческих переживаниях. Также запланирован 15-минутный фейерверк. Шоу зрители смогут смотреть как со стороны стационарных трибун, так и с косы канала. Над каналом возведут специальную конструкцию, на которой размещены свет и огненные горелки и которая одновременно послужит экраном для видеопроекции.

21 и 22 сентября на Гребном канале состоятся повторные показы мюзикла.

С 20 по 24 сентября на Театральной площади пройдут показы 5-минутной световой новеллы, посвященной Году театра. Экраном послужат фасады трех театров – Большого, Малого и РАМТ. В эти же дни в "Коломенском" покажут световые инсталляции "Джинн", "Приключения Алисы", "Дрессировщик времени".

Для "Останкино" создана программа "Геометрия света". Инсталляции будут не только взаимодействовать с ландшафтом парка, но и порой даже искажать его пространство.

На фасаде Музея Победы на Поклонной горе в циклическом режиме будут демонстрироваться наиболее интересные световые новеллы прошлого года, а также новые проекционные шоу.

На фасаде отреставрированного Политехнического музея покажут два видеомэппинговых шоу об истории учреждения и научно-технического прогресса.

Подробная информация о площадках и мероприятиях IX Московского международного фестиваля "Круг света" опубликована на сайте.

