Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Уникальный концертный зал появится в Политехническом музее, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Зал расположится в Северном внутреннем дворе музея, который, как и Южный, накроют прозрачной крышей с каркасом из авиационного алюминия. "В Южном дворе стоят три небольших домика разной этажности. Все автономное пространство будет полностью отдано детям разного возраста", – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, там гости смогут оставить детей под присмотром, чтобы самим посетить экспозицию.

"А большой пустой Северный двор превратится в важную для музея и всего города event-площадку", – рассказал главный архитектор столицы, подчеркнув, что качественный звук в будущем концертном зале обеспечит система ширм высотой шесть–семь метров. "У конструкции есть вращающиеся ламели, которые улавливают звук и глушат его. Когда нужно подстроить сцену к определенному мероприятию, звук настраивается с помощью этой конструкции", – отметил Кузнецов. Это позволит проводить концерты высокого уровня сложности, добавил эксперт.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Как уточнил глава проектной группы бюро Wowhaus Михаил Козлов, архитекторы столкнулись со следующей проблемой: кирпичные стены Северного двора, накрытые стеклянным куполом, создают сильное эхо, недопустимое при проведении концертов. "Но поскольку мы имеем дело с памятником архитектуры, нереально взять и закатать все в штукатурку. В результате, мы придумали систему ширм с вращающимися ламелями", – пояснил представитель архитектурного бюро. По его словам, ламели разместят на расстоянии от стен, а во время мероприятий, где качество звука не столь важно, фасады двора можно будет полностью открыть.

Как подчеркнули авторы проекта обновленного Политеха, большинство интерьеров музея станут выставочными пространствами, где посетителей ждут мультимедийные объекты, проекции и другие интерактивные экспонаты. Эта особенность музея потребовала от архитекторов особого подхода к дизайну, где больше темных, чем светлых помещений. При этом все исторические элементы постарались сохранить в первозданном виде.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

"Все экспозиционные залы будут довольно простыми и лаконичными. Также предусмотрена система каркасов, в которые будут интегрированы вентиляционные решетки и системы затенения", – рассказал Сергей Кузнецов. Он напомнил, что накануне для посетителей открыли новую пешеходную зону рядом с музеем. "Полностью Политех распахнет свои двери для посетителей в конце 2020 года", – уточнил главный архитектор Москвы.

4 сентября Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону у Политеха и рассказал о благоустройстве территории вокруг музея.

Площадь "Музейного парка" составляет 1,3 гектара. Архитектурную концепцию разработала японская компания Ishigami, сделав ее ключевым элементом амфитеатр перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади. В рамках работ специалисты также реконструировали Лубянский проезд и сузили проезжую часть на Новой площади. Это позволило обустроить двухуровневые пешеходные зоны вдоль фасада Политеха. Новая прогулочная зона вокруг музея связала сразу несколько пешеходных маршрутов в центре столицы.