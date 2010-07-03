Останкинский парк и Политехнический музей станут площадками "Круга света"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Впервые Политехнический музей и Останкинский парк в Москве станут площадками ежегодного фестиваля "Круг света". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

"Впервые в истории "Круга света" его площадкой станет только что "сбросивший с себя" строительные леса Политехнический музей. Площадка встретит гостей фестиваля архитектурным видеомэппингом, посвященным истории знаменитого музея и значимости научно-технического прогресса. Впервые к фестивалю присоединился и Останкинский парк с маршрутом-путешествием по геометрическим иллюзиям. Следуя ему, гости парка увидят 14 завораживающих световых и видеопроекционных инсталляций", – сообщили в пресс-службе фестиваля.

20 сентября на Гребном канале открытием фестиваля "Круг света" станет мультимедийный мюзикл "Семь нот".

24 сентября там же состоится церемония закрытия фестиваля. Зрители увидят световую новеллу "Код единства".

До 5 сентября проходит сбор детских фотографий, которые появятся на главной площадке "Круга света".

Девятый Московский международный фестиваль "Круг света" пройдет с 20 по 24 сентября. На Театральной площади будет организована 270-градусная панорамная площадка, где в единый проекционный экран соединятся фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ.

Здесь в течение пяти дней будут демонстрировать световую новеллу, посвященную Году театра в России, а также шоу "Спартак" и архитектурный мэппинг официального партнера фестиваля.

На Театральной площади зрители увидят работы финалистов международного конкурса "Арт Вижн" в номинации "Классик" из пяти стран.

21 и 22 сентября в Центре Digital October ведущие мировые специалисты по светодизайну и видеопроекции проведут уроки "геометрии света".

