Собянин рассказал о благоустройстве территории Политехнического музея

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Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону, которая расположена рядом с Политехническим музеем, и рассказал о благоустройстве территории вокруг.

"Мы уже несколько лет занимаемся общественным пространством от Лубянки до Зарядья. В рамках этого огромного проекта были реконструированы Новая площадь, Старая площадь, Славянская, реконструированы десятки прилегающих улиц и переулков. Тем не менее совершенно очевидно, что ядром этого пространства является территория вокруг Политехнического музея, ну и собственно сам музей, который находится на очень серьезной реконструкции и реставрации. Это такой большой, огромный проект, который реализуется в течение нескольких лет. Сегодня такой знаковый этап, когда мы открываем общественное пространство вокруг Политехнического музея. Создана новая территория для культурных мероприятий, которые будет проводить музей. Я надеюсь, что они наполнят это пространство", – сказал мэр столицы.

По его словам, закончился первый этап реконструкции Политехнического музея. "На первом этапе открывается уличный проход и галерея вдоль Политехнического музея. На втором этапе будет галерея внутри Политехнического музея открыта, но она уже и сегодня будет использоваться при организации коллективных заявок, прогулок и посещений. Это будет зона регулирования", – рассказал Собянин.

Также мэр поблагодарил строителей, работающих над проектом. "Я хотел бы поблагодарить строителей за эту работу. Игорь Иванович (Игорь Шувалов – Прим. ред.), вашу команду за креативные предложения, которые вы внесли, ну и поздравить с окончанием большого, очень трудного, сложного этапа", – добавил глава города.

Площадь "Музейного парка" составляет 1,3 гектара. Новая прогулочная зона вокруг Политехнического музея свяжет несколько пешеходных маршрутов: Никольскую и Мясницкую улицы, Рождественку, Маросейку и Покровку с Ильинским сквером, Старой и Славянской площадями, парком "Зарядье".

Архитектурную концепцию "Музейного парка" разработала японская компания Ishigami. Ее ключевым элементом стал амфитеатр перед главным входом в музей со стороны Лубянской площади. Он расположен на месте бывшего Политехнического проезда.

В рамках работ по созданию "Музейного парка" специалисты также реконструировали Лубянский проезд и сузили проезжую часть на Новой площади. Это позволило обустроить двухуровневые пешеходные зоны вдоль фасада музея. По верхнему уровню можно пройти к входам в Политехнический музей со стороны Новой площади, площади Ильинские ворота и Лубянской площади. На нижнем, подземном уровне разместили амфитеатр и "зеленый коридор" – прогулочные галереи в контуре здания музея на уровне подвального этажа. Там планируют проводить выставки, открыть магазины и кафе. Согласно проекту, напольное покрытие этого яруса решили оборудовать электрическим подогревом, так что пешеходное пространство можно будет использовать в зимнее время. Кроме того, с нижнего уровня посетители смогут выйти в Ильинский сквер или попасть на станцию метро "Китай-город". Для маломобильных граждан в "Музейном парке" предусмотрен лифт.

В ходе благоустройства "Музейного парка" высадили 62 дерева, 1,1 тысячи кустарников, создали 1 310 квадратных метров цветников. На Новой площади общественный транспорт теперь курсирует по двум выделенным полосам. Экскурсионные автобусы и машины смогут подъезжать к Политехническому музею со стороны Лубянского проезда. Работы по благоустройству "Музейного парка" финансировались из городского бюджета.

В последние годы в районе Политехнического музея удалось создать единое пешеходное пространство. Так, в период с 2014 по 2018 год выполнили комплексное благоустройство Новой, Старой и Славянской площадей, а также Китайгородского и Лубянского проездов, Маросейки, Большого и Малого Златоустинских, Лучникова, Армянского, Петроверигского, Старосадского и ряда других переулков. Общая площадь благоустройства превысила 10 гектаров. Протяженность благоустроенных улиц составляет 5,1 километра.

Комплексную реставрацию и реконструкцию Политехнического музея планируют завершить в 2020 году. Проект финансируют за счет средств федерального бюджета.