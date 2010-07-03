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14 и 15 сентября на ВДНХ пройдет фестиваль Китая. Гостей ждут концерты китайских исполнителей, уроки китайского языка и каллиграфии, а также танцы китайского льва и дракона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.

Центральной площадкой фестиваля станет сцена на площади Промышленности. Там китайские и российские коллективы представят танцевальные и музыкальные номера. В программе также шоу китайских барабанщиков и показательные выступлениями по тайцзицюань.

Возле главной сцены расположится выставка китайских университетов, на которой гости смогут познакомиться с образовательными и научными программами учебных заведений провинции Шэньси.

В зоне Туристическая деревня откроются экспозиции авиа- и туристических компаний. Они продемонстрируют возможности организации туристических и деловых поездок в Китай. Там же можно посмотреть выставку пионового фарфора.

На площади Промышленности посетители увидят арт-объекты, созданные китайскими мастерами. Здесь же расположится выставка скульптур панд. В Летнем кинотеатре-лектории организуют увлекательную программу мастер-классов по китайской каллиграфии, рисованию масок, декоративно-прикладному искусству цзяньчжи.

В Доме культуры ВДНХ пройдут лекции о традиционной китайской медицине и мастер-классах по дыхательной гимнастике тайцзицюань. В Парке ремесел можно будет принять участие в мастер-классах на тему китайской культуры.

В зоне китайского фудмаркета гости попробуют блюда традиционной китайской кухни и познакомятся с кухней различных китайских ресторанов Москвы.

С 9 по 15 сентября многие выставки Москвы можно будет посетить бесплатно. Это уже шестая музейная неделя.