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Фото: vdnh.ru
14 и 15 сентября на ВДНХ пройдет фестиваль Китая. Гостей ждут концерты китайских исполнителей, уроки китайского языка и каллиграфии, а также танцы китайского льва и дракона, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу выставки.
Центральной площадкой фестиваля станет сцена на площади Промышленности. Там китайские и российские коллективы представят танцевальные и музыкальные номера. В программе также шоу китайских барабанщиков и показательные выступлениями по тайцзицюань.
Возле главной сцены расположится выставка китайских университетов, на которой гости смогут познакомиться с образовательными и научными программами учебных заведений провинции Шэньси.
В зоне Туристическая деревня откроются экспозиции авиа- и туристических компаний. Они продемонстрируют возможности организации туристических и деловых поездок в Китай. Там же можно посмотреть выставку пионового фарфора.
На площади Промышленности посетители увидят арт-объекты, созданные китайскими мастерами. Здесь же расположится выставка скульптур панд. В Летнем кинотеатре-лектории организуют увлекательную программу мастер-классов по китайской каллиграфии, рисованию масок, декоративно-прикладному искусству цзяньчжи.
В Доме культуры ВДНХ пройдут лекции о традиционной китайской медицине и мастер-классах по дыхательной гимнастике тайцзицюань. В Парке ремесел можно будет принять участие в мастер-классах на тему китайской культуры.
В зоне китайского фудмаркета гости попробуют блюда традиционной китайской кухни и познакомятся с кухней различных китайских ресторанов Москвы.
С 9 по 15 сентября многие выставки Москвы можно будет посетить бесплатно. Это уже шестая музейная неделя.
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