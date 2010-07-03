Музейная неделя пройдет в Москве с 9 по 15 сентября

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 9 по 15 сентября многие выставки Москвы можно будет посетить бесплатно. Это уже шестая музейная неделя, уточняет портал мэра и правительства Москвы.
В Музее героев Советского Союза и России готова экспозиция "Как мы спасали челюскинцев". В ней представлены личные вещи первых советских героев, документы, фотографии, вырезки из газет и телеграммы.
В Музее современного искусства и Музее Вадима Сидура открывается выставка Ильмиры Болотян "Нематериальный труд", состоящая из 10 работ. Это серия графики, документальное кино, видео-арт. Среди них в том числе фотокомикс "Как стать моделью, если тебе 35+ и твой рост 164 сантиметра", который рассказывает о том, как автор училась в школе моделей и чем это закончилось.
Выставка Алексея Булдакова "Каскадеры" работает в Музее Вадима Сидура.
К юбилею императрицы Екатерины Великой постоянную екатерининскую экспозицию в "Царицыне" дополнили шедеврами живописи и скульптуры из собраний крупнейших музеев России.
Выставка "Круг Скрябина. Н. Шперлинг и Ж. Дельвиль" в Мемориальном музее А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11, строение 1 продлится всего две недели.
Экспозиция "Стиль на выбор. Интерьеры эпохи историзма" (Люблино) посвящена интерьерам эпохи историзма или неостилей (1830–1890).
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