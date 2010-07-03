Музейная неделя пройдет в Москве с 9 по 15 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 9 по 15 сентября многие выставки Москвы можно будет посетить бесплатно. Это уже шестая музейная неделя, уточняет портал мэра и правительства Москвы.

В Музее героев Советского Союза и России готова экспозиция "Как мы спасали челюскинцев". В ней представлены личные вещи первых советских героев, документы, фотографии, вырезки из газет и телеграммы.

В Музее современного искусства и Музее Вадима Сидура открывается выставка Ильмиры Болотян "Нематериальный труд", состоящая из 10 работ. Это серия графики, документальное кино, видео-арт. Среди них в том числе фотокомикс "Как стать моделью, если тебе 35+ и твой рост 164 сантиметра", который рассказывает о том, как автор училась в школе моделей и чем это закончилось.

Выставка Алексея Булдакова "Каскадеры" работает в Музее Вадима Сидура.

К юбилею императрицы Екатерины Великой постоянную екатерининскую экспозицию в "Царицыне" дополнили шедеврами живописи и скульптуры из собраний крупнейших музеев России.

Выставка "Круг Скрябина. Н. Шперлинг и Ж. Дельвиль" в Мемориальном музее А.Н. Скрябина (Большой Николопесковский переулок, дом 11, строение 1 продлится всего две недели.

Экспозиция "Стиль на выбор. Интерьеры эпохи историзма" (Люблино) посвящена интерьерам эпохи историзма или неостилей (1830–1890).

