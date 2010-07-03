День города в Москве отпраздновали более 7,4 млн человек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Праздничные площадки, открытые в столице для празднования Дня города 7 и 8 сентября, посетили более 7,4 миллиона человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу городские парки посетили 1,2 миллиона гостей, на ВДНХ пришли более полумиллиона. В воскресенье в парках собрались уже более 2,2 миллиона человек, на ВДНХ – полмиллиона посетителей.

Кроме того, более 200 тысяч человек побывали на рок-фестивале "Наши в городе" на проспекте Академика Сахарова, фестиваль ландшафтного дизайна "Цветочный джем" привлек более 800 тысяч горожан. Вместе с тем праздничные площадки рядом с домом посетили более 900 тысяч столичных жителей.

На Тверской 872-й день рождения Москвы отпраздновал почти три миллиона человек. Здесь обустроили четыре площадки, посвященные основным символам и истории ВДНХ. Для гостей провели множество мастер-классов, экскурсий, спектаклей, лекций, открытых тренировок и концертов. В частности, зрители увидели уникальные постановки Московского драматического театра на Малой Бронной и спецпрограмму "Золотой маски".

На ВДНХ организовали светотехническое шоу "Лучший город земли", выступления артистов театра "Астана-опера", фестиваль духовых оркестров, а также чтения детских стихов и сказок, настольные игры и модный показ Fashion Parade Moscow.

Сад "Эрмитаж" в седьмой раз провел "Театральный марш" с постановками 14 московских театров. В "Сокольниках" подготовили фестиваль "Душевная Москва" и шествие оживших картин "Старая Москва" – от главного входа через Фонтанную площадь до Фестивальной площади прошли актеры в костюмах разных эпох.

"Зарядье" порадовало посетителей исполнением произведений классической музыки, а в Измайловском парке состоялись рок-концерты с участием Дианы Арбениной и Сергея Галанина. В парке "Фили" устроили мастер-класс по изготовлению модульного оригами, а в парке на Ангарской улице все желающие могли поучаствовать в танцевальном флешмобе.

В "Лужниках" работали свыше 40 спортивных площадок, 20 зон активного отдыха и десятки фуд-кортов, их посетили более 160 тысяч человек. Также там прошли ток-шоу с участием известных спортсменов и большой концерт. На площадке Moscow Fitness Fest подготовили мастер-классы по здоровому образу жизни – одним из ведущих стал трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин.

Кульминацией праздника стал большой фейерверк: с 32 площадок в разных округах сделали более 70 тысяч залпов. Салют можно было увидеть, в частности, в Парке Горького, в парке Победы на Поклонной горе, в саду имени Баумана и в Мичуринском саду на ВДНХ.