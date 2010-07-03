Гости Тверской улицы в День города выбрали самые вкусные угощения

17:54
17:54
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Тверской улице второй день подряд отмечают День города. Гостей праздничной программы ожидают концерты, мастер-классы и необычное меню, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
Самым популярным угощением на празднике стало мороженое – гости съели уже более 35 тысяч порций этого лакомства. Чаще всего они выбирали ванильный пломбир на палочке и традиционные "стаканчики".
В гастрономической программе праздника участвуют восемь ресторанов. По словам рестораторов, среди горячих блюд лидером продаж стал шашлык, а также хот-доги. За полтора дня гости праздника съели 15 тысяч порций супов и горячих блюд из мяса, рыбы и овощей, а также 14,5 тысяч блюд с сосиской.
Пользуются популярностью и разные виды бутербродов: на Тверской уже съедено 6,6 тысячи бургеров, сэндвичей и лепешек кесадилья. Также съедено 3150 порций блинов и более 2000 порций салатов.
Из напитков гости праздника чаще выбирают воду, "Дюшес", чай и кофе – продано 43 300 порций. Также продано 17,5 тысячи порций различной выпечки.
В столице в воскресенье, 8 сентября, проходит второй день празднования Дня города. Для гостей праздника подготовили яркую программу.
В первый день празднования 872-го дня рождения Москвы гости четырех праздничных площадок поучаствовали в 313 творческих мастер-классах, 100 открытых тренировках, 96 экскурсиях, а также увидеть 260 мероприятий уличной анимационной программы.
Любители интеллектуального отдыха не были обделены – для них прочитали 24 лекции. Кроме того, на центральных улицах города для москвичей на сценах были сыграны 48 спектаклей и концертов.
Среди спортивных развлечений гости чаще всего выбирали тренировки на скалодроме. Второе место по популярности заняли "полеты" на зиплайне. Третье разделили между собой такие спортивные мероприятия, как памтрек, скейтпарк и sup-серфинг.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: