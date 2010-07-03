Гости Тверской улицы в День города выбрали самые вкусные угощения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Тверской улице второй день подряд отмечают День города. Гостей праздничной программы ожидают концерты, мастер-классы и необычное меню, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Самым популярным угощением на празднике стало мороженое – гости съели уже более 35 тысяч порций этого лакомства. Чаще всего они выбирали ванильный пломбир на палочке и традиционные "стаканчики".

В гастрономической программе праздника участвуют восемь ресторанов. По словам рестораторов, среди горячих блюд лидером продаж стал шашлык, а также хот-доги. За полтора дня гости праздника съели 15 тысяч порций супов и горячих блюд из мяса, рыбы и овощей, а также 14,5 тысяч блюд с сосиской.

Пользуются популярностью и разные виды бутербродов: на Тверской уже съедено 6,6 тысячи бургеров, сэндвичей и лепешек кесадилья. Также съедено 3150 порций блинов и более 2000 порций салатов.

Из напитков гости праздника чаще выбирают воду, "Дюшес", чай и кофе – продано 43 300 порций. Также продано 17,5 тысячи порций различной выпечки.

В столице в воскресенье, 8 сентября, проходит второй день празднования Дня города. Для гостей праздника подготовили яркую программу.

В первый день празднования 872-го дня рождения Москвы гости четырех праздничных площадок поучаствовали в 313 творческих мастер-классах, 100 открытых тренировках, 96 экскурсиях, а также увидеть 260 мероприятий уличной анимационной программы.

Любители интеллектуального отдыха не были обделены – для них прочитали 24 лекции. Кроме того, на центральных улицах города для москвичей на сценах были сыграны 48 спектаклей и концертов.

Среди спортивных развлечений гости чаще всего выбирали тренировки на скалодроме. Второе место по популярности заняли "полеты" на зиплайне. Третье разделили между собой такие спортивные мероприятия, как памтрек, скейтпарк и sup-серфинг.

