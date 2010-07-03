Названы самые популярные активности на Тверской в День города

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных фестивалей "Московские сезоны"

Первый день празднования 872-го дня рождения Москвы завершился в столице. За 12 часов гости четырех площадок, расположенных на Тверской и близлежащих улицах, смогли поучаствовать в 313 творческих мастер-классах, 100 открытых тренировках, 96 экскурсиях, а также увидеть 260 мероприятий уличной анимационной программы.

Любители интеллектуального отдыха не были обделены – для них прочитали 24 лекции. Кроме того, на центральных улицах города для москвичей на сценах были сыграны 48 спектаклей и концертов.

Отмечается, что среди спортивных развлечений гости чаще всего выбирали тренировки на скалодроме. Второе место по популярности заняли "полеты" на зиплайне. Третье разделили между собой такие спортивные мероприятия, как памтрек, скейтпарк и sup-серфинг.

На площадке "Программа Возрождения" главным развлечением гостей праздника стала игра "Что? Где? Когда?". На другой локации под названием "Рождение легенды" наибольшей популярностью пользовались занятия в "Мото-мастерской". Площадка "Новая эра" завлекла горожан студией "Робототехника".

Среди концертов наибольший ажиотаж вызвали программы "Открытие ВСХВ 1954 года" симфонического оркестра и хорового проекта под руководством Владимира Яцкевича, шоу "Танцы народов мира" от Продюсерского центра народного артиста России Андриса Лиепы и специальный проект труппы РУПОР "По утренним росам шагали в Москву". Также многих зрителей привлекли вечерние концерты.

В воскресенье, 8 сентября, торжества в честь 872-го дня рождения Москвы продолжатся. Развлекательные площадки на Тверской приглашают всех желающих отметить праздник с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Ранее стало известно, как прошли праздничные мероприятия в честь 872-летия Москвы во всех округах столицы. В церемонии открытия Дня города на ВДНХ приняли участие президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.