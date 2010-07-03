В праздничных мероприятиях приняли участие 1,7 млн человек

19:03
19:03
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В праздновании Дня города в Москве приняли участие уже 1,7 миллиона человек, передает портал мэра и правительства столицы. Более 500 тысяч из них посетили площадки в 30 московских парках, сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский.
В праздничную программу вошли бесплатные концерты и спектакли, а также танцевальные флешмобы, игры и мастер-классы. По словам Кибовского, утром 7 сентября "все площадки начали работать вовремя, не было никаких накладок". Кибовский подчеркнул, что по числу посетителей "мы уже перевалили за полмиллиона". Он пообещал, что благодаря хорошей погоде к концу празднования эта цифра заметно вырастет.
"Я был сегодня на многих площадках города, все предпосылки к тому, что у нас будет многомиллионная аудитория, тем более завтра еще один день", − отметил Кибовский. "Мы к этому готовы и программу планировали на десятимиллионный охват аудитории", − добавил он, уточнив, что празднование Дня города проходит по плану, "настроение прекрасное и погода прекрасная".
Глава столичного департамента культуры также напомнил, что в 21:00 кульминацией праздника станет фейерверк. За ним можно будет наблюдать более чем с 30 точек, расположенных так, чтобы его было видно по всему городу.
"Мосгорсправка": концерт в День города
Москва отмечает День города в эти выходные − 7 и 8 сентября. Эпицентром торжеств стала Тверская улица, которую по традиции в дни праздника сделали пешеходной. На Тверской работают четыре тематических площадки, посвященные юбилею ВДНХ.
Кроме того, на Тверской и соседних улицах установили восемь спортивных объектов. В их числе – 35-метровый бассейн для сапсерфинга, площадка для паркура, восьмиметровый скалодром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы. Спортивные шоу и тернировки проходят до позднего вечера.
Ко Дню города также организовали 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Некоторые из них решили посвятить истории ВДНХ.
Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.
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