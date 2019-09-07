Где и во сколько смотреть салют

Первый день празднования 872-летия столицы завершится грандиозным салютом: по всей Москве прогремит более 70 тысяч залпов! Рассказываем, где, во сколько и откуда лучше всего смотреть.
Когда?
Салюты и фейерверки начнут запускать в субботу, 7 сентября, в 21:00 во всех округах города – это и парки, и зоны отдыха, и акватория Москвы-реки. Продолжаться это будет не менее пяти минут.
Где?
Для шоу подготовили 33 площадки:
- в парке "Сокольники" ("Гайд-парк");
- в Парке Горького (Пушкинская набережная);
- в парке "Кузьминки" (две площадки вблизи Индустриального музея);
- в Саду имени Баумана (теннисный корт);
- в акватории Москвы-реки, напротив парка "Зарядье";
- в акватории Москвы-реки, напротив Большой спортивной арены "Лужники";
- в акватории Москвы-реки, напротив дома 31 по улице Гурьянова;
- на территории ВДНХ (Мичуринский сад);
- в парке "Ходынское поле";
- в Измайловском парке (остров в центре Круглого пруда);
- в Бабушкинском парке (поляна возле пункта проката);
- в Лианозовском парке (северный вход);
- в Таганском парке (у зоны воркаута);
- в Воронцовском парке (центральная поляна);
- в Гончаровском парке (площадка за главной сценой);
- в Перовском парке (недалеко от Купавенского пруда);
- в парке "Кузьминки" (две площадки вблизи Индустриального музея);
- в парке Победы на Поклонной горе (аллея Партизан);
- в парке "Садовники" (Фонтанная площадь);
- в усадьбе "Алтуфьево" (площадка у Алтуфьевского пруда);
- в саду "Эрмитаж";
- в Сиреневом саду (Щелковское шоссе, владения 8–12);
- в парке "Северное Тушино" (береговая линия возле часовни);
- в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" (Нижний Красногвардейский пруд);
- в парке "Ангарские пруды" (площадка у Малого Ангарского пруда);
- в парке 50-летия Октября (площадь Семьи);
- в усадьбе "Измайлово" (городок имени Баумана);
- в ландшафтном парке "Митино" (улица Рословка, дом 5);
- в Ново-Переделкине (улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда);
- в Северном Бутове (пересечение улицы Академика Глушко и бульвара Дмитрия Донского);
- в городе Зеленоград (Озерная аллея, дом 4, строение 2);
- в городе Московском, около центра спорта "Московский";
- в городе Троицк (у пожарной части № 42).
Откуда смотреть?
Если вы хотите посмотреть салют с максимально выгодных ракурсов, возьмите на заметку наш список локаций.
На смотровых
Это наиболее популярные и удобные в плане обзора площадки. Но будьте готовы к большому количеству людей (поэтому лучше не брать туда детей). Одни из самых подходящих – смотровые возле МГУ и РАН. Кстати, не забудьте про смотровые в комплексе "Москва-Сити" (билет покупайте заранее).
На корабле
Неплохой вариант – детально рассчитать время и незадолго до начала салюта отправиться по Москве-реке на речном кораблике. Если все получится, вы сможете увидеть сразу несколько салютов с разных ракурсов. Для этого подойдут прямые маршруты между Киевским вокзалом и Новоспасским мостом.
На мосту
Еще один романтичный вариант. Лучший обзор откроется перед вами с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого (два шага от станции метро "Киевская"). Если решите любоваться салютом с одного из них, также рассчитывайте время: занимать места "в первых рядах" лучше заранее.
Ближе к природе
И еще один простой вариант – столичные парки. Поклонная Гора, "Зарядье", Парк Горького – изучите нашу карту фейерверков, выберите самый удобный для вас парк и отправляйтесь любоваться грандиозным шоу.