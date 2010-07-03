Путин и Собянин дали старт празднованию Дня города на ВДНХ

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в церемонии открытия Дня города на ВДНХ и поздравили москвичей с Днем города.

"Сердечно поздравляю вас всех с праздником. В этом году главные торжества в честь нашей столицы проходят на легендарной ВДНХ, которая недавно отметила свое 80-летие. Мы видим, как возродился яркий узнаваемый образ ВДНХ, насколько бережно, с уважением к истории восстановлены архитектурные и художественные шедевры выставки", – сказал глава государства.

Президент назвал очевидным фактом, что Москва преобразилась в последние годы.

"Как много сделано для созданиях комфортной, деловой среды, социальной, транспортной инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств. Причем во всех без исключения районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с европейскими городами", – отметил Путин.

Сергей Собянин поблагодарил руководство страны за поддержку в возрождении ВДНХ.

"В год 80-летия ВДНХ можно сказать о новом рождении этого уникального комплекса, о том, что она стала самым популярным местом Москвы и у гостей столицы. Мы возрождаем ВДНХ, мы возрождаем историю Москвы", – рассказал мэр.

Градоначальник также отметил, что Москва является лидером среди мегаполисов мира по многим показателям.

"Лидерство нужно не для того, чтобы просто называться лидером, не само по себе, а для того, чтобы два миллиона маленьких москвичей, подростков, которые живут в Москве, получили качественное образование и шанс в этой жизни быть успешными. Для того чтобы 3,5 миллиона людей старшего поколения были обеспечены надежной социальной защитой. Для того чтобы каждый москвич мог получить достойную работу и достойную зарплату", – подчеркнул мэр.

День города в Москве отмечают 7 и 8 сентября. Центральным местом проведения торжеств будет Тверская улица, которая по традиции вновь станет пешеходной. Там откроются четыре тематические площадки, посвященные главной выставке страны. Их общая площадь превысит 40 тысяч квадратных метров.

В праздничные дни на Тверской и соседних улицах установят восемь спортивных объектов – 35-метровый бассейн для сапсерфинга, восьмиметровый скалодром, площадку для паркура, скейт-парк, зону для выступлений на BMX и самокатах, зиплайн- и хайлайн-трассы, а также роллердром для фристайл-слалома — фигурного катания на роликовых коньках. Спортивные шоу и занятия будут проходить с утра и до позднего вечера.

Ко Дню города в столице также организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Часть из них будет посвящена истории Выставки достижений народного хозяйства. С 15 августа по 6 сентября горожан и туристов приглашают прогуляться в сопровождении гидов по ВДНХ, московским паркам, территориям старинных дворцов и усадеб, а также историческим улицам Москвы.

Портал "Окно в город" проведет онлайн-трансляцию праздничных мероприятий, посвященных ко Дню города. Старт эфиру даст церемония открытия на ВДНХ. Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения горожане также смогут увидеть гулянья на Тверской улице, выступления артистов оперной сцены у храма Христа Спасителя и концерты на других площадках.

Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.



