Москва 24 выпустила стикерпак ко Дню города

Фото: Москва 24

Москва 24 выпустила в Telegram набор стикеров ко Дню города, которые иронично обыгрывают районы столицы в смешных расхожих фразах.

Всего в наборе 23 различных стикера. На некоторых из них написано: "Иван да Марьино", "Ты со мной слишком Строгино!", "Я в Зюзино", "Совсем Зябликово", "Подвести Чертаново", "Я все Ясенево". Ознакомиться и получить полный комплект стикеров можно по ссылке.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей выступит более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В дни празднования город украсят более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

