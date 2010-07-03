Чем заняться во второй день празднования 872-летия Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В столице в воскресенье, 8 сентября, пройдет второй день празднования Дня города. Для гостей праздника подготовили яркую программу, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

С 10:00 до 22:00 на Тверской улице будут проходить 80 представлений лучших российских и зарубежных уличных театров, выступления популярных артистов. Также состоятся различные мастер-классы, интеллектуальные игры, лекции, экскурсии, открытые тренировки.

В "Москва-Сити" с 11:00 до 16:00 выступят спортсмены-хайлайнеры. На Водоотводном канале в 12:00 стартует SUP-регата. Также с 10:00 до 18:00 на 1475 столичных площадках пройдет конкурс любительских цветников в рамках фестиваля "Цветочный джем".

На участке Тверской улицы от Козицкого до Вознесенского переулка в 10 утра начнет выступление духовой оркестр "Собеседник". Затем посетители увидят специальный проект с участием ведущего солиста Гамбургского оперного театра Алексея Богданчикова и солистки Большого театра и Новой Оперы Екатерины Петровой.

В 15:00 гостям представят "Танцы народов мира" – представление, поставленное специально для Дня города. В постановке участвуют артисты балета крупнейших музыкальных театров столицы.

На площадке, которая находится на Тверской улице (от Вознесенского переулка до дома 7), труппа РУПОР покажет постановку "По утренним росам шагали в Москву". Это необычный спектакль, собранный из стихов, песен, документов, фантазий о строительстве и жизни ВДНХ.

На Тверской улице 4 (напротив Камергерского переулка) с 10:00 до 22:00 все желающие смогут принять участие в игре "Что? Где? Когда?".

В 15:00 начнется праздничный концерт "Авторадио", в котором примут участие группа "Фабрика", Дмитрий Колдун, Анна Семенович, Родион Газманов, Тимур Родригез, Город 312 и многие другие.

На улицах Охотный ряд и Моховая также пройдет концертная программа, в рамках которой выступят Лидия Исак, Иван Дятлов, группа AeroJam и другие исполнители.

Каждые полчаса на всех праздничных площадках российские и зарубежные артисты уличных театров спецпроекта "Золотая Маска в городе" будут устраивать представления с вовлечением прохожих.

На Тверской улице все желающие могут покататься на зиплайне, испытать свои силы на скалодроме, поупражняться в езде на роликах, BMX и скейтборде. На площадке "Москва-Сити" с 11:00 до 16:00 семь спортсменов из России, Германии, Франции и Канады продолжат покорять стропу, натянутую между башнями "ОКО" и Neva Towers на высоте более 350 метров.

Кроме того, одним из самых ярких событий праздника станет конкурс любительских цветников на 1475 площадках "Цветочного джема".



Конкурс цветников пройдет в Москве 8 сентября

В 10:00 и 15:00 тысячи участников посадят более полумиллиона живых растений, подарить Москве уникальные цветники и побороться за призы.

На 67 участвующих площадках гостей ждет не только конкурс, но и мастер-классы. На бульваре Дмитрия Донского, на площади Славы, на улицах Митинской и Матвеевской, а также на площади Юности в Зеленограде и на Сиреневом бульваре в Троицке состоятся занятия по приготовлению летних десертов. Здесь научат варить варенье и джемы, готовить смузи и желе.

Участники мастер-классов на площади Революции поговорят о картине "Девочка с персиками" Валентина Серова и сварят варенье из персиков. Также посетителям расскажут, как готовить смузи из винограда и цветов, печь брускетты с инжиром и варить грушевый сбитень.

На площади Славы гости украсят посуду, распишут сумки акриловыми красками и нанесут принты на футболки.

В 16:00 состоится экскурсия "От Арбата до Старых садов". Маршрут пройдет по Гоголевскому бульвару, окрестностям храма Христа Спасителя и Патриаршему мосту. Участникам расскажут, какие знаменитые люди связаны с этими районами и какие памятники архитектуры здесь сохранились.

В конкурсных садах фестиваля пройдут концерты. Например, в 17:00 в саду "Круг" возле станции метро "Краснопресненская" и в 19:00 в Красном саду у метро "Баррикадная" выступит ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass. Исполнители сыграют "Серенаду солнечной долины" Гленна Миллера, тему из фильма Генри Манчини "Розовая пантера" и музыку Александра Зацепина к фильмам Леонида Гайдая.

В первый день празднования 872-го дня рождения Москвы гости четырех праздничных площадок поучаствовали в 313 творческих мастер-классах, 100 открытых тренировках, 96 экскурсиях, а также увидеть 260 мероприятий уличной анимационной программы.

Любители интеллектуального отдыха не были обделены – для них прочитали 24 лекции. Кроме того, на центральных улицах города для москвичей на сценах были сыграны 48 спектаклей и концертов.

Среди спортивных развлечений гости чаще всего выбирали тренировки на скалодроме. Второе место по популярности заняли "полеты" на зиплайне. Третье разделили между собой такие спортивные мероприятия, как памтрек, скейтпарк и sup-серфинг.

