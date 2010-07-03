12 российских звезд посетили площадки фестиваля "Цветочный джем" 8 сентября

Фото: оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Площадки конкурса любительских цветников фестиваля "Цветочный джем" посетили 12 российских звезд – Инна Маликова, Оскар Кучера, Настя Задорожная, Роман Юнусов и многие другие. Они поздравили участников с Днем города, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Певица Сати Казанова, которая пришла на площадку любительского конкурса отметила, что это прекрасный подарок городу.

"Это потрясающая идея, не только красивая, но и полезная. Композиции все очень любопытные, очень индивидуальные. Словом, побольше бы таких событий! А своей бесконечно любимой Москве в День города я желаю процветать и дальше, благодарных и восторженных гостей", – сказала Казанова.

Одну из площадок конкурса посетила телеведущая Эвелина Бледанс.

"Сегодня чудесный день – красивые цветы, красивые люди, много счастливых детей, играющих друг с другом: мой сын никак не хочет отсюда уходить, хотя ему уже пора на дневной сон. Такой вот "Цветочный джем" – поделилась впечатлениями Бледанс.

Актриса Валентина Рубцова отметила, что в подобных мероприятиях обязательно нужно участвовать.

"Я сейчас присоединюсь к вам и постараюсь сделать красивый цветник. Надеюсь, у меня получится", – сказала она.



Оскар Кучера напомнил, что с удовольствием сажал цветы с участниками конкурса и в прошлом году.

"Хотелось бы, чтобы эти цветы никуда не исчезали, а оставались на тех площадках, где они появились. Москве в этот день желаю быть всегда такой же красивой и цветущей! И чтобы везде было так хорошо, как в Москве", – отметил Кучера.

Посадила цветы вместе с конкурсантами и Инна Маликова.

"Очень интересно, как будут выглядеть цветники, когда все они будут готовы. Я обязательно приеду сюда вечером, чтобы посмотреть – конечно, и на свое творение тоже", – сказала Маликова.

Второй этап конкурса начнется в 15.00

Всего для участников конкурса цветников запланировано 12 фан-встреч: с Анфисой Чеховой, Алисой Гребенщиковой, Надеждой Сысоевой, Настей Задорожной, Романом Юнусовым, Сати Казановой, Оскаром Кучерой, Валентиной Рубцовой, Согдианой, Анастасией Денисовой, Инной Маликовой и Эвелиной Бледанс.

Также на площадках запланирована гастрономическая программа. Посетителям предложат популярные сорта твердых и полутвердых сыров, мягкие и свежие сыры, изысканные сыры с белой и голубой плесенью, с травами и специями, которые привезут 70 сыроварен и фермерских хозяйств из 18 регионов.

Кроме того, все желающие смогут приобрести рыбные консервы, произведенные в районах промысла, самые популярные виды мясных деликатесов, свежие фрукты и овощи, конфеты известных фабрик и другие сладости.

Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.

По просьбам посетителей фестиваля продолжаются специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами – участниками конкурса "Цветочный джем".

