Более 3,6 тыс мастер-классов пройдет на конкурсе любительских цветников "Цветочного джема"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в День города в рамках конкурса любительских цветников фестиваля "Цветочный джем" состоится более 3,6 тысячи различных мастер-классов, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Как уточняется, грандиозный конкурс любительских цветников пройдет в субботу, 8 сентября.

"Событие охватит всю столицу – 1 тысяча 475 площадок во всех округах. Помимо возможности создать свои цветники на 67 площадках, гости смогут еще и поучаствовать в мастер-классах. Всего за один день будет организовано 3 тысячи 648 увлекательных занятий по ботанике и живописи", – рассказали в оргкомитете.

На площадках состоится более 1,8 тысячи мастер-классов по ботанике, а также более 1,8 тысячи уроков живописи.

Горожанам и гостям города расскажут, как устроить мини-огород у себя дома, научат правильно высаживать лечебные травы и декорировать цветочные горшки. Также специалисты помогут освоить различные техники акварельной живописи.

"На занятиях гости создадут "цветочные" скетчи и научатся писать пейзажи и натюрморты. Занятия рассчитаны на взрослых и детей самого разного возраста", – добавили в оргкомитете.

Конкурс любительских цветников пройдет с 10:00 до 18:00. Во всех столичных районах участники по своему дизайну создадут цветники. Авторам лучших цветников вручат подарки.

В оргкомитете напомнили, что создать клумбы можно будет из георгинов, шалфея, овсяницы, бегонии, хризантем, газании, капусты декоративной и других растений, предложенных организаторами. Весь необходимый инвентарь будет предоставлен бесплатно.

Также на площадках запланирована гастрономическая программа. Посетителям предложат популярные сорта твердых и полутвердых сыров, мягкие и свежие сыры, изысканные сыры с белой и голубой плесенью, с травами и специями, которые привезут 70 сыроварен и фермерских хозяйств из 18 регионов.

Кроме того, все желающие смогут приобрести рыбные консервы, произведенные в районах промысла, самые популярные виды мясных деликатесов, свежие фрукты и овощи, конфеты известных фабрик и другие сладости.

Ранее сообщалось, что встречи с российскими знаменитостями пройдут 8 сентября на площадках фестиваля "Цветочный джем". Звезды выберут те районы, с которыми у них что-то связано. Это места, где они родились, жили или сейчас живут. Например, Валентина Рубцова выбрала Филевский Парк, Согдиана – Отрадное, Алиса Гребенщикова – Центральное Чертаново.



Международный конкурс-фестиваль "Цветочный джем", посвященный ландшафтному дизайну, проходит в столице в третий раз. Москвичи и гости столицы могут увидеть 42 дизайнерских сада, созданных ведущими мастерами из 11 стран. Для них дизайнеры использовали 200 тысяч растений.

Культурно-развлекательная программа стартовала 23 августа. Для горожан проводят бесплатные кулинарные мастер-классы, спектакли, лекции по ландшафтному дизайну и концерты. Фестивальные площадки работают на площади Революции, в Камергерском переулке, на Новом Арбате, Тверском бульваре, на Профсоюзной.

По просьбам посетителей фестиваля продолжаются специальные экскурсии по летним садам, созданным российскими и зарубежными ландшафтными дизайнерами – участниками конкурса "Цветочный джем".

