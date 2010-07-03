Более 4 млн человек приняли участие в праздновании Дня города 7 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Более 4 миллионов москвичей и гостей города приняли участие в субботу, 7 сентября, в праздничных мероприятиях в честь Дня города.

"День города. На праздник пришли больше 4 млн человек. Сегодня гуляния в честь 872-го дня рождения Москвы продолжаются. Будет много интересного, приходите!", – написал Собянин на своей странице во "ВКонтакте".

В столице в воскресенье, 8 сентября, проходит второй день празднования Дня города. Для гостей праздника подготовили яркую программу.

В первый день празднования 872-го дня рождения Москвы гости четырех праздничных площадок поучаствовали в 313 творческих мастер-классах, 100 открытых тренировках, 96 экскурсиях, а также увидеть 260 мероприятий уличной анимационной программы.

Любители интеллектуального отдыха не были обделены – для них прочитали 24 лекции. Кроме того, на центральных улицах города для москвичей на сценах были сыграны 48 спектаклей и концертов.

Среди спортивных развлечений гости чаще всего выбирали тренировки на скалодроме. Второе место по популярности заняли "полеты" на зиплайне. Третье разделили между собой такие спортивные мероприятия, как памтрек, скейтпарк и sup-серфинг.

