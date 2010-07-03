Фейерверки в честь Дня города запустили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве прогремели праздничные фейерверки в честь Дня города.

Разноцветные салюты запустили с 33 площадок, расположенных во всех округах столицы. Большую часть из них разместили в московских парках, включая сад "Эрмитаж", парки "Кузьминки", "Сокольники", "Ходынское поле", а также Воронцовский и Таганский.

Кроме того, точки запуска фейерверков оборудовали на набережных Москвы-реки. Пиротехническим шоу можно было полюбоваться в Парке Горького, в "Зарядье" и рядом со спорткомплексом "Лужники".

А в акватории Москвы-реки, в районе Москворецкой, Лужнецкой и Коломенской набережных, фейерверки запускали прямо с барж, передает Агентство "Москва".

В эти выходные − 7 и 8 сентября − Москва отмечает День города. Эпицентром торжеств стала Тверская улица, которую по традиции сделали пешеходной. Церемония открытия торжеств прошла на ВДНХ, юбилею которой и решили посвятить праздник.