Парад московского студенчества начался в Москве

Фото: Москва24/Евгения Смолянская

В столице стартовал парад московского студенчества. 30 тысяч студентов из 50 вузов собрались на Университетском проспекте, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здесь открылись ТВ-студии, где пройдут интервью с выдающимися студентами. Также работают полевые кухни. В 15:00 начнется торжественное шествие первокурсников.

Колонны пройдут по Университетскому проспекту и выстроятся перед основной сценой на смотровой площадке Воробьевых гор. Там же они дадут клятву московского студента.

Затем прозвучит гимн студенчества, а завершится парад концертом "Зачетная Москва" на Воробьевых горах.

Сперва мероприятие планировали провести в парке Победы, но из-за большого числа участников место перенесли.

Парад студенчества регулярно проводился в столице с 2002 по 2016 год.

