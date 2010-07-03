В столице пройдет парад московского студенчества

Парад московского студенчества пройдет в Парке Победы на Поклонной горе 14 сентября. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина на заседании президиума правительства Москвы.
С инициативой возрождения парада, проводившегося в столице с 2002 по 2016 год, выступили сами студенты и руководители вузов Москвы. Как считают организаторы, по числу участников парад 2019 года может стать одним из самых массовых за всю историю. Ожидается, что в шествии примут участие 30 тысяч студентов из 50 вузов.
Парад стартует в 14:30 14 сентября. Его программа включает шествие первокурсников и посвящение в студенты: юноши и девушки примут клятву московского студента и получат памятный значок. Во время парада исполнят гимн столичного студенчества.
Кульминацией студенческого праздника станет концерт на Поклонной горе "Зачетная Москва". Перед гостями выступят популярные молодежные исполнители. Начало концерта в 17:00, посетить его могут все желающие.
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