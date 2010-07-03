Десять столичных парков пригласили горожан на лекции и мастер-классы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В сентябре десять парков Москвы представят творческие и образовательные программы для разных возрастов, передает портал мэра и правительства города.
Как отметили в пресс-службе Мосгорпарка, активности призваны помочь школьникам и студентам вспомнить пройденный материал и освоить новую информацию, при этом многие занятия будут проводиться в игровой форме и одинаково подойдут как для взрослых, так и для детей.
В лектории "Заповедного посольства" парка "Зарядье" 6 сентября выступит киновед Всеволод Коршунов с рассказом о теме атомной энергетики в отечественном кинематографе до и после аварии в Чернобыле. 10 сентября там состоится лекция о технологиях добычи нефти и разведке нефтяных месторождений. Кроме того, этой осенью в "Зарядье" пройдут лекции в рамках проектов "Высшая школа карьеры", "Курилка Гуттенберга", "Сколтех в Зарядье", "Мослекторий" и "ЗОЖ через молодежь".
В саду имени Баумана с 17 сентября по 8 октября устроят цикл бесплатных осенних лекций "В ритме Айседоры" об искусстве танца и биографии Айседоры Дункан, а в парке "Ходынское поле" в конце сентября начнется серия бесплатных лекций под названием "Авиасториз", посвященных истории авиации.
В Парке Горького 10 сентября заработает бесплатная школа немецкого языка. Занятия будут проходить в лектории в арке главного входа два раза в неделю. В Таганском парке запланированы уроки в студии раннего развития центра творчества – детей познакомят с английским алфавитом, буквосочетаниями и правилами транскрипции.
Историко-экологический квест "По следам человека" ждет гостей 7 сентября в музее-заповеднике "Царицыно". Участникам предстоит пройти по специальному маршруту и ответить на вопросы о том, как человек влияет на природу. На главной площади детского парка имени Прямикова с 13 по 15 сентября ждут детей старше пяти лет – там подготовят мастер-классы по технике воскографии или граттажа. На лекциях ребятам и их родителям расскажут про историю печатного дела, искусства книгопечатания и эстампа.
Воронцовский парк с 3 сентября запускает мастер-классы "Умелые ручки" в шахматном павильоне. Весь сентябрь дети будут создавать поделки и игрушки из природных материалов. При этом в парке "Северное Тушино" представят бесплатный курс занятий по рисованию "ArtClub".
Парк искусств "Музеон" приглашает на занятия театра "Мастерская Дмитрия Брусникина" – дважды в неделю в павильоне "Школа" можно будет изучить ораторское искусство и принять участие в небольшом спектакле. Курс рассчитан на участников старше 18 лет и состоит из восьми занятий.
С подробной информацией о расписании мероприятий и условиях участия в них можно ознакомиться на сайтах площадок.
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