Более 150 тысяч гостей и свыше 700 мероприятий: как прошел форум "Город образования"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице завершился третий международный форум "Город образования" – за четыре дня на территории ВДНХ и в Парке Горького состоялись более 700 мероприятий, в которых приняли участие рекордные 152 тысячи человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди главных событий форума – заседания Общественной палаты Москвы и городского Совета по науке, открытый педагогический совет, торжественная линейка кадетов, фестиваль ветеранов педагогического труда, олимпиада мегаполисов, "Забег во благо" и три международные конференции.

Также состоялось множество публичных дискуссий, воркшопов и лекций. Там выступили представители ведущих мировых корпораций и влиятельных общественных организаций – в частности, посол Всемирной туристской организации и ЮНЕСКО Вячеслав Фетисов, директор IEA Дирк Хастедт, генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина, основатель "Википедии" Джимми Уэйлс и директор по международным образовательным программам Kidzania Гер Граус.

Всего на 15 площадках "Города образования" выступили более тысячи экспертов из 50 стран мира и более чем 80 регионов России.

Впервые "Город образования" провели в 2017 году, его посетили 35 тысяч человек. Через год площадь стендов увеличили более чем в три раза, а число гостей превысило 133 тысячи человек.