Благотворительная акция "Бегу за чудом" пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
28 сентября на ВДНХ пройдет благотворительный забег "Бегу за чудом" в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями печени, сообщает Агентство "Москва".
Акцию приурочат к 80-летию выставки. Принять участие в забеге могут дети и взрослые с разным уровнем подготовки.
Для юных бегунов подготовили специальные детские маршруты. Взрослые смогут пробежать дистанции 5 и 10 километров. Организаторы ожидают до 1,5 тысячи участников.
На финише все участники забега получат медали финишеров. На детской площадке рядом с макетом "Востока" пройдут мастер-классы, игры и викторины для детей.
В этом году на территории ВДНХ вновь заработает самый большой каток в Европе. По словам гендиректора выставки Сергея Шогурова, в этом году каток откроют "в полном объеме, в тех же самых площадных характеристиках".
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