На ВДНХ открылась международная Олимпиада мегаполисов

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На ВДНХ в рамках международного форума "Город образования" прошло открытие IV Олимпиады мегаполисов, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе столичного департамента образования и науки отметили, что мероприятие ежегодно устраивают по инициативе Сергея Собянина. В этом году участвуют школьники из 32 стран и 45 крупных городов мира, в том числе из Ханоя, Харбина и Нью-Йорка.

Первым состязанием станет блиц-тур, он запланирован на 2 сентября. Команды будут отвечать на 80 вопросов по химии, физике, математике и информатике.

Основные испытания запланированы 3 и 4 сентября – это экспериментальный и теоретический туры для физиков и химиков и два практических тура для информатиков и математиков. Все задания сделают соответствующими уровню международных школьных олимпиад.

Соревнования одновременно пройдут на четырех столичных площадках: в школе №1253 (блиц-тур и химия), школе №2030 (физика), школе №1241 (математика), а также в штаб-квартире "Яндекса" (информатика). Оценивать работы будет международное жюри, победителей объявят 6 сентября.

Участниками форума "Город образования" в 2019 году с момента его открытия стали уже порядка 146 тысяч человек. Московский международный форум начался на ВДНХ 29 августа и продлится по 1 сентября. Страной-партнером мероприятия этого года стали Объединенные Арабские Эмираты. На форуме выступают свыше тысячи ведущих российских и международных экспертов из более чем 50 стран мира.