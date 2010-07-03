На ВДНХ открылась международная Олимпиада мегаполисов

16:52
16:52
Поделиться в социальных сетях:
Фото: mos.ru
На ВДНХ в рамках международного форума "Город образования" прошло открытие IV Олимпиады мегаполисов, передает Агентство "Москва".
В пресс-службе столичного департамента образования и науки отметили, что мероприятие ежегодно устраивают по инициативе Сергея Собянина. В этом году участвуют школьники из 32 стран и 45 крупных городов мира, в том числе из Ханоя, Харбина и Нью-Йорка.
Первым состязанием станет блиц-тур, он запланирован на 2 сентября. Команды будут отвечать на 80 вопросов по химии, физике, математике и информатике.
Основные испытания запланированы 3 и 4 сентября – это экспериментальный и теоретический туры для физиков и химиков и два практических тура для информатиков и математиков. Все задания сделают соответствующими уровню международных школьных олимпиад.
Соревнования одновременно пройдут на четырех столичных площадках: в школе №1253 (блиц-тур и химия), школе №2030 (физика), школе №1241 (математика), а также в штаб-квартире "Яндекса" (информатика). Оценивать работы будет международное жюри, победителей объявят 6 сентября.
Участниками форума "Город образования" в 2019 году с момента его открытия стали уже порядка 146 тысяч человек. Московский международный форум начался на ВДНХ 29 августа и продлится по 1 сентября. Страной-партнером мероприятия этого года стали Объединенные Арабские Эмираты. На форуме выступают свыше тысячи ведущих российских и международных экспертов из более чем 50 стран мира.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: