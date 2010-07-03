Более 140 тысяч человек посетили форум "Город образования"

15:39
15:39
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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Участниками форума "Город образования" в 2019 году с момента его открытия стали порядка 146 тысяч человек, рассказал программный директор форума, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.
По его словам, мероприятие посетили гораздо больше людей, чем в прошлом году. Тогда это были 133 тысячи человека, передает РИА Новости.
Московский международный форум начался на ВДНХ 29 августа и продлится по 1 сентября. Страной-партнером мероприятия этого года стали Объединенные Арабские Эмираты.
На форуме выступают свыше тысячи ведущих российских и международных экспертов из более чем 50 стран мира. Главная тема мероприятия – "Город, который учит и учится". Около 80 компаний показывают современные образовательные технологии на экспозиции форума.
В рамках деловой программы проходят международные конференции, дискуссии, мастер-классы. Для гостей подготовили более 700 мероприятий.
В экспозиции представлены ключевые проекты столичного образования: "Московская электронная школа", предпрофессиональные классы, площадка WorldSkills, "Мои достижения в моем городе", "В кадре – кадры", лаборатория дошкольного образования, "Робосет", "Зона московских колледжей", "Техносфера московской школы" и другие.
Собянин открыл международный форум "Город образования" на ВДНХ
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